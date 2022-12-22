В Самарской области капитально отремонтировали ДК в поселке Авангард

Сельчане вовсю готовятся к проведению в ДК новогодних мероприятий / Фото: Единая Россия

В Самарской области завершили капитальный ремонт Дома культуры в поселке Авангард Алексеевского района. Здание 1979 года постройки привели в порядок в рамках народной программы партии «Единая Россия».

В ДК полностью отремонтировали кровлю, фасад, входную группу, заменили окна и провели внутреннюю отделку. Также там обновили все необходимое оборудование для проведения концертов и выставок, а еще приобрели новую мебель. В зале на 262 места установили современную световую и звуковую аппаратуры. Реконструкцию сельского Дома культуры оценила депутат Самарской губернской думы Юлия Хаджиева.

– Сохранение культурных традиций – одна из основных задач народной программы «Единой России». Она была сформирована на основе предложений и обращений граждан и затрагивает все сферы жизни, – рассказала парламентарий.

Отметим, в ДК в поселке Авангард работают 10 клубов самодеятельного народного творчества. В них занимаются сотни человек, в том числе дети. Сейчас все творческие коллективы готовятся к проведению новогодних мероприятий.

Добавим, в здании работает и сельская библиотека, книжный фонд которой превышает 6 тысяч экземпляров. Ее модернизация запланирована на 2023 год. Эта инициатива тоже была внесена в народную программу «ЕР».

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