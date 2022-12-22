В Самаре более 20 миллионов рублей взыскали с подрядчика, несмотря на выполнение работ

Проверка установила, что нарушено действующее законодательство.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре с подрядчика, ремонтировавшего дороги, взыскали более 20 миллионов рублей несмотря на выполнение работ. Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры области.
— Дополнительные соглашения к муниципальному контракту, которые департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары заключил с подрядчиком, признаны недействительными, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
В результате них цена контракта была увеличена на сумму, превышающую предусмотренные законом лимиты. Проверка установила, что нарушено действующее законодательство. Подрядчик занимался ремонтом автодорог на территориях внутригородских районов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Суд согласился с позицией прокурора. Несмотря на то, что фактически работы по контракту были выполнены, сделки признали недействительными и взыскали с подрядчика в бюджет более 20 миллионов рублей. Судебный акт еще не вступил в законную силу.
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