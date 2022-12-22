Где дешевле купить продукты в Самаре 22 декабря 2022 года

Названы торговые точки с самыми низкими ценами на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели очередной мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости. Рассказываем, где можно бюджетно купить продукты.

Самые низкие цены на баранину (400 рублей за 1 кг), говядину (430 рублей за 1 кг), свинину (220 рублей) и сливочное масло (440 рублей) — на ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

В «Ленте» в Железнодорожном районе можно найти дешевые белокочанную капусту (15,69 рублей), картофель (19,99) и соль (9,09). В «Перекрестке» в Красноглинском районе — молоко (39,44) и пшеничную муку (27,99).

В «Ашане», что в Советском районе, самые низкие цены на вермишель (48,72), рис (73,74), мороженую рыбу (99,36), хлеб из пшеничной муки (36,54), хлеб из ржаной и пшеничной муки (33,5) и черный чай (214,9). А в «Пятерочке» в Кировском районе — на гречку (68,87), охлажденную курицу (131,99), репчатый лук (15,99), пшеничную муку (27,25), сахар-песок (53,69), яблоки (54,99) и куриные яйца (53,99 рублей за 10 штук).

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