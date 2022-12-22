Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 8:33

Метель и мокрый снег надвигаются на Самарскую область

Погода может испортиться в ночь на 23 декабря 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцев ждет новое испытание погодой

Самарцев ждет новое испытание погодой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики прогнозируют очередное ухудшение погоды в Самарской области. На регион надвигаются метель, мокрый снег и сильный ветер.

- В ночь на пятницу, 23 декабря 2022 года, в Самарской области ожидаются мокрый снег (местами сильный), метель и усиление юго-западного ветра (местами порывы 15-18 м/с). Также возможно налипание мокрого снега и гололед, - говорится в сообщении на сайте Приволжского УГМС.

Днем метель должна отступить. Однако мокрый снег по-прежнему продолжит идти. Осадки будут небольшими, но местами умеренные. На дорогах сохранится гололедица. Также продолжит бушевать ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха составит +1...-4 градуса. Тем, кто собирается завтра выйти из дома, следует быть осторожнее и внимательнее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал