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НовостиЗвезды22 декабря 2022 8:38

В Самаре открыли интерактивную мемориальную доску композитора Родиона Щедрина

Если нажать на кнопку, можно услышать воспоминания или фрагменты известных произведений
Ирина СИНЕГУБОВА
На стенде представлена информация о жизни и творчестве Родиона Щедрина. Фото: 2ГИС

На стенде представлена информация о жизни и творчестве Родиона Щедрина. Фото: 2ГИС

В Самаре в доме № 117 по улице Красноармейской открыли интерактивную мемориальную доску в честь 90-летия известного советского и российского композитора Родиона Щедрина. Если нажать на кнопку, можно услышать его воспоминания или насладиться фрагментами известных произведений.

Именно в этом доме жила семья Щедриных в годы эвакуации. В Куйбышеве юный композитор познакомился с творчеством Дмитрия Шостаковича. На стенде представлена информация о жизни и творчестве Родиона Щедрина. Специально для этого проекта композитор дал интервью.

— Люди, связанные с историей нашего края и культурой города, что-то взяли в свою душу «самарского» и привнесли в свои замечательные произведения. Это в полной мере относится и к творчеству Родиона Щедрина. Важно продолжать реализовывать такие проекты, — отметила врио министра культуры Ирина Калягина.

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