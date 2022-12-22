Пожилой водитель перевернулся на иномарке в Самарской области 21 декабря

Мужчина нарушил правило расположения транспортного средства. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 21 декабря, в 16:00 в Богатовском районе Самарской области 60-летний водитель перевернулся на иномарке.

— Мужчина ехал на автомобиле Suzuki Grand Vitara по улице Специалистов в селе Кураповка. Напротив дома № 7 по ходу движения он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого машина съехала в левый кювет и опрокинулась. С места происшествия пожилой водитель был доставлен в медицинское учреждение. Информации о его состоянии нет.

Всего 21 декабря на территории региона произошло пять ДТП, в которых пострадало пятеро. У участников аварии признаков опьянения не обнаружено. Также сотрудники полиции выявили 704 нарушения ПДД.

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