Открытки советской эпохи, сказки, рождественская живопись: в Самаре открылась новогодняя выставка

Посмотреть экспозицию можно до 9 января 2023 года. Фото: министерство культуры Самарской области

В малом выставочном зале самарской областной библиотеки открылась книжно-иллюстративная выставка «Новый год: из прошлого в настоящее». Посетить ее можно до 9 января 2023 года.

— Особенно среди экспонатов выделяются открытки советской эпохи. Знакомые с детства карточки для посланий и целые наборы новогодней тематики можно увидеть на выставке, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

Все желающие смогут прочитать статью, как такие поздравления использовали идеологи, чтобы воспитывать чувство патриотизма. В экспозиции представлены также книги, газеты, журналы разных лет с опубликованными материалами по истории, традициям, символам Нового года и Рождества.

В экспозиции представлены также книги, газеты, журналы разных лет. Фото: министерство культуры Самарской области

Раздел выставки «Новый год по-самарски» рассказывает о том, как отмечали праздник в Самаре - Куйбышеве в различные эпохи. Среди изюминок коллекции – сказка в стихах «Снегурка» (1885), рассказ «Елка в детскoм саду» (1937), раритет «О вреде елoк и пoдаркoв» (1915). Атмосферу зимней сказки передаст рождественская живопись.

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