Сорваны сроки строительства лыжероллерной трассы на базе «Чайка» в Самарской области

Трассу должны были закончить до начала зимы, но работы еще не завершены / Фото: Сергей Бобин

В Самарской области затянусь строительство лыжероллерной трассы на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Объект возводят в Волжском районе в рамках нацпроекта «Демография». Работы должны были завершить до наступления зимы, но они еще не окончены. Нарушения выявили прокуроры.

Подрядчиками ремонтно-строительных работ выступают ООО «Стройсервис» и ООО «СК Факел». С первой компанией контракт был заключен 3 февраля 2021 года, а со второй — 7 октября 2022-го. Общая их стоимость — более 400 млн рублей.

По данным прокуратуры, по первому контракту срок завершения работ изначально был установлен на 30 октября 2022 года. Однако ГКУ «Управление капитального строительства» заключило со «Стройсервисом» дополнительное соглашение о переносе даты на 30 ноября. Вторая компания тоже обязалась выполнить ремонт к этому сроку.

— По состоянию на 6 декабря подготовительные работы (валка деревьев), вертикальная планировка, земляные работы, общестроительные работы лыжероллерной трассы и благоустройство не завершены, — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление директору управления капитального строительства. Сейчас оно находится на рассмотрении. Руководителям подрядных организаций объявили предостережения. Отметим, срок окончания действия контрактов, заключенных со «Стройсервисом» и «СК Факел», — 31 декабря 2022 года.

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