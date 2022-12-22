«Возможно, выдумали»: Пиняев прокомментировал свои отношения с «Манчестер Юнайтед»

Вокруг карьеры Сергея Пиняева ходит много слухов. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Сергей Пиняев не считает, что его история с «Манчестер Юнайтед» окончена. Об этом он рассказал в интервью «КП Спорт».

Полузащитник «Крыльев» в юном возрасте дважды ездил в английский клуб на стажировку. Но, поскольку он на тот момент был несовершеннолетним, речи о подписании контракта не могло быть юридически. Обещали ли в «МЮ» контракт Пиняеву по достижении им 18-летнего возраста?

- Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было. Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю, - так прокомментировал футболист нынешнюю ситуацию.

Пиняев не считает, что его история с «МЮ» окончена, однако не зацикливается на манкунианцах. По его словам, он готов играть и в «Барселоне», и в любом другом европейском клубе.

Сейчас, однако, Пиняев раздумывает над переходом из «Крыльев Советов» в московский «Локомотив». Журналист «КП-Самара» собрал все, что известно об этой ситуации на нынешний момент.