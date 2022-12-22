Самарцев призвали соблюдать масочный режим в транспорте, ТЦ и медучреждениях

Маски вновь возвращаются в обиход жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Из-за этого жителям региона вновь рекомендовали носить маски в местах с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте и торговых центрах. Надевать СИЗы необходимо и при посещении больницы или поликлиники.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, принято решение об ужесточении масочного режима в медучреждениях, который действовал все это время, и входного температурного контроля. Как пишет ГТРК «Самара», теперь в больницы или поликлиники не будут пускать людей без масок.

Ранее стало известно, что в регионе решили мобилизовать систему здравоохранения. Это необходимо, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний. Помощь пациентам оказывают 169 мобильных бригад, в поликлиниках созданы 160 фильтров. Также развернуты 7 ковид-госпиталей, в 22 медучреждениях оказывают помощь пациентам с ОРВИ и пневмонией.

Кроме того, в Самарской области продолжается вакцинация. В настоящее время от гриппа привито 45,4% от общего числа населения. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 1 787 283 жителя. Повторную вакцинацию прошли почти 804,5 тысяч человек.

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