В Самарской области местный житель прописал в своей «резиновой» квартире 11 мигрантов

Сотрудники полиции задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель незаконно поставил на учет в своей квартире 11 мигрантов. Сотрудники полиции пресекли факт фиктивной регистрации.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за один месяц местный житель успел прописать в своей «резиновой квартире» 11 иностранных граждан. В дальнейшим мужчина не планировал предоставлять им жилье. Правоохранители неоднократно предупреждали подозреваемого об ответственности, но он игнорировал требования закона.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Мужчина признал свою вину и рассказал, что за каждую регистрацию получал более 4 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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