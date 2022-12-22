Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил ОЭЗ «Тольятти» и технопарк «Жигулевская долина»

Глава Минэкономразвития региона провел несколько рабочих встреч в Тольятти Фото: правительство Самарской области

В среду, 21 декабря 2022 года, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил Автоград. В рамках своей поездки он побывал в особой экономической зоне «Тольятти», где сейчас функционируют 14 производств, и в технопарке «Жигулевская долина».

Первым Дмитрий Богданов посетил стройплощадку завода плавленых сыров «КАРАТ» (резидент ОЭЗ «Тольятти»). Новое производство должны возвести за 1,5-2 года. На будущем предприятии планируют выпускать до 40 тысяч тонн сыров.

Также министр оценил строительство третьей очереди завода «Форесия». Компания занимается выпуском автомобильных сидений. Еще одной точкой визита Дмитрия Богданова стала «Жигулевская долина», где сейчас работают более 270 компаний. Он посетил ряд предприятий, проекты которых связаны с микроэлектроникой и программными продуктами. Глава Минэкономразвития региона пообщался с резидентами и рассказал им о мерах поддержки.

– Тольятти – город особого внимания со стороны региональных и федеральных властей. Здесь реализуются особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического развития, технопарк в сфере высоких технологий. Сюда привлекаются самые крупные и перспективные инвесторы, – отметил Дмитрий Богданов.

Министр подчеркнул, что развитие всех этих площадок в Тольятти оказывает серьезное влияние на экономику города и всего региона в целом.

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