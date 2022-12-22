Судебные приставы арестовали еще одну иномарку жителя Самарской области за неуплату налогов

Если бы владелец иномарки не погасил долг в течение 10 дней, ее бы отправили на реализацию. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

У жителя Сызрани накопились долги за неуплату налогов. Из-за этого был арестован его автомобиль Peugeot.

— Мужчина уклонялся от погашения суммы равной 67 тысячам рублей. Судебные приставы предупредили должника о мерах принудительного взыскания, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

После истечения срока для добровольного погашения долга мужчина ничего так и не оплатил. Во время рейдового мероприятия «Дорожный пристав» должника выявили на дороге. Жителю Сызрани предложили оплатить задолженность на месте, на что он отказался.

В результате транспортное средство было арестовано. Если бы владелец иномарки не погасил долг в течение 10 дней, ее бы отправили на реализацию. Это мотивировало сызранца найти деньги. Он оплатил и основной долг, и исполнительский сбор.

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