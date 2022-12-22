ВТБ: спрос на розничные кредиты в декабре вышел на уровень прошлого года

Таким образом, спрос на розничные кредиты сравнялся с показателями декабря прошлого года.

Больше всего в первой половине декабря растут выдачи жилищных кредитов: за первые две недели месяца ВТБ выдал ипотеки более чем на 54 млрд рублей, увеличив результат начала ноября на 60%. В первую очередь, интерес заёмщиков усилился к льготной ипотеке, поскольку текущие ставки по госпрограмме сохраняются до конца года. По оценке банка, декабрь станет самым успешным месяцем на ипотечном рынке России в этом году.

Спрос клиентов банка на кредиты наличными за первые две недели декабря увеличился почти на 12% по сравнению с началом ноября текущего года и на 20% – с началом декабря прошлого года. За этот срок банк выдал заёмщикам кредитов больше чем на 50 млрд рублей. Рост связан с подготовкой клиентов к Новому году и запланированными крупными тратами, например, покупка бытовой техники и ремонт.

В сегменте автокредитования клиенты банка оформили более 1,4 тысячи кредитов на 1,8 млрд рублей. К концу года эксперты банка ожидают смещения спроса на машины с пробегом, поскольку цены на них находятся на комфортном для потребителя уровне, а объём предложения на вторичном рынке высок.

«В конце года деловая активность населения традиционно возрастает, и сейчас мы видим возвращение к уровню продаж прошлого года. Прогнозируем, что до конца месяца спрос на розничные кредиты сохранится на рекордном для этого года уровне и декабрь полноправно оправдает статус «высокого сезона». Суммарно выдачи розничных кредитов за второе полугодие вырастут на рынке более чем в 1,5 раза по сравнению с первой половиной года. Всего по итогам года банки выдадут более 10 трлн рублей кредитов», – комментирует старший вице-президент, руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Павел Кудрявцев.