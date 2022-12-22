В Самарской области 35% работников попросили у Деда Мороза повышение зарплаты

Самарцы рассказали о своих желаниях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области аналитики провели опрос и узнали, какой карьерный подарок хотели бы получить местные жители. Многие граждане попросили у Деда Мороза прибавку к заработной плате.

По информации службы исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, 35% респондентов хотели бы увеличение дохода. Чаще всего об этом мечтают строители, работники сферы транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом. Еще 14% жителей попросили в подарок у волшебника новую профессию, а 16% опрошенных заявили, что хотели бы развить компетенцию в текущей профессии.

Местные жители также поразмышляли о том, какую профессию хотели бы в 2023 году. Самарцы мечтают о работе с высокой зарплатой, стабильностью и востребованностью.

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