Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт22 декабря 2022 10:39

Пиняев не смог назвать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Он уважает всех, кто старше его
Евгений ЕГОРОВ
Сергей Пиняев не смог назвать лучшего игрока "Крыльев". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Сергей Пиняев не смог назвать лучшего игрока "Крыльев". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Сергей Пиняев не смог назвать лучшего игрока "Крыльев Советов". Признанный лучшим молодым футболистом 2022 года в России полузащитник заявил «КП Спорт», что уважает любого футболиста, который старше его возрастом.

- Они больше меня прожили и в больших моментах разбираются, - пояснил 18-летний полузащитник «Крыльев».

По этой причине Пиняев затруднился назвать лучшего игрока «Крыльев» в 2022 году, так как одинаково уважает всех партнеров по команде.

А вот лучшего игрока РПЛ он назвал без раздумий.

- Лучший во всем чемпионате? Наверное, Малком, - обозначил Пиняев свой выбор корреспонденту «КП Спорт».

В данный момент Сергей Пиняев раздумывает, подписать ли контракт с московским «Локомотивом» или остаться в «Крыльях Советов». «КП-Самара» собрала всю имеющуюся информацию об этом на данный момент.