Сергей Пиняев не смог назвать лучшего игрока "Крыльев". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Сергей Пиняев не смог назвать лучшего игрока "Крыльев Советов". Признанный лучшим молодым футболистом 2022 года в России полузащитник заявил «КП Спорт», что уважает любого футболиста, который старше его возрастом.

- Они больше меня прожили и в больших моментах разбираются, - пояснил 18-летний полузащитник «Крыльев».

По этой причине Пиняев затруднился назвать лучшего игрока «Крыльев» в 2022 году, так как одинаково уважает всех партнеров по команде.

А вот лучшего игрока РПЛ он назвал без раздумий.

- Лучший во всем чемпионате? Наверное, Малком, - обозначил Пиняев свой выбор корреспонденту «КП Спорт».

В данный момент Сергей Пиняев раздумывает, подписать ли контракт с московским «Локомотивом» или остаться в «Крыльях Советов». «КП-Самара» собрала всю имеющуюся информацию об этом на данный момент.