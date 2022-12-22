Самарцы рассказали, сколько тратят времени на бессмысленную работу

Самарцы рассказали, сколько времени тратят
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местные жители оценили, сколько времени уходить на бессмысленную работу. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.
Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, программисты и менеджеры отмечают, что тратят 25% рабочего времени на ненужные вещи. 14% респондентов заявили, что тратят на бесполезную работу от 10 до 20%. Однако, бывает и хуже, 6% опрошенных уверены, что тратят на бессмысленную работу от 30 до 50%.
Помимо этого, 4 из 10 самарцев заявили, что на работе не тратят зря ни минуты. Больше всего уверенны в том, что тратят время молодежь до 24 лет.
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