Самарцы рассказали, сколько тратят времени на бессмысленную работу

Самарцы рассказали, сколько времени тратят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители оценили, сколько времени уходить на бессмысленную работу. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, программисты и менеджеры отмечают, что тратят 25% рабочего времени на ненужные вещи. 14% респондентов заявили, что тратят на бесполезную работу от 10 до 20%. Однако, бывает и хуже, 6% опрошенных уверены, что тратят на бессмысленную работу от 30 до 50%.

Помимо этого, 4 из 10 самарцев заявили, что на работе не тратят зря ни минуты. Больше всего уверенны в том, что тратят время молодежь до 24 лет.

ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.