Администрация Самары выдала разрешение на застройку в историческом центре города

Разрешение получило ООО "Специнжстрой", которое входит в ГК "Новый Дон". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти одобрили застройку исторического центра Самары в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской. Информация появилась на сайте городской администрации.

Соответствующее постановление опубликовано 20 декабря 2022 года, его подписала глава Самары Елена Лапушкина. Разрешение получило ООО "Специнжстрой", которое входит в ГК "Новый Дон".

Многоэтажками планируется застроить 14 земельных участков, их общая площадь составляет 11,394 кв. м. Они расположены в Самарском районе. Напомним, в августе застройку этого квартала вынесли на публичные слушания, они длились по 3 сентября 2022 года.

ГК "Новый Дон" сейчас в этом квартале достраивает проблемный ЖК «Чемпион», застройщик которого обанкротился и успел частично возвести только одно здание.

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