Территорию в Октябрьском районе Самары выставили под комплексное развитие

Площадку в районе "дачи со слонами" ждет обновление Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, какую еще территорию в Самаре планируют отдать под комплексное развитие. Площадка расположена в Октябрьском районе неподалеку от дома купца Константина Головкина, который также называют «дачей со слонами».

— Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 1,99 га в границах улиц Советской Армии, 3-й и 4-й просек. Цель проекта — формирование комфортной городской среды, — говорится в постановлении на сайте мэрии Самары.

Площадка, которую хотят отдать под комплексное развитие Фото: администрация Самары

Обновление площадки не обойдется без сноса старых построек. Под демонтаж могут попасть дома, расположенные по адресам: ул. Советской Армии, 260, 272, 276, 278, 280 и 288. На их месте возведут новые здания. Предельный объем строительства составит 25,4 тысячи кв. м, а предельная высота объектов — 12 м (около 4 этажей). Компания, которая займется развитием данной площадки, должна будет подготовить документацию по планировке территории в течение 9 месяцев.

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