Ранее в этом здании располагалось вечернее отделение учебного заведения Фото: Google. Карты.

Стало известно, кто приобрел здание авиационного техникума в Самаре. Речь идет о трехэтажной постройке на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе, где ранее располагалось вечернее отделение учебного заведения.

Единственным участником торгов стал владелец ГК «Визит» Михаил Минаев. Предприниматель приобрел лот стоимостью 15,3 млн рублей. В него входят земельный участок площадью 3,3 тысячи кв. м, здание авиационного техникума, склад и гараж.

По словам Михаила Минаева, пока точной концепции по использованию приобретенного имущества нет. Как пишет Волга Ньюс, сначала предстоит провести техническое обследование зданий. Только после этого новый владелец планирует заняться разработкой нескольких проектов, а затем и выбором одного из них.

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