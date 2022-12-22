«Газель» столкнулась с автомобилем Toyota на «встречке» в Самарской области

Девушку с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 21 декабря, в 02:00 в Большеглушицком районе Самарской области 29-летний водитель автомобиля «Газ 3302» врезался в Toyota HILYX.

— Мужчина ехал по автомобильной дороге «Самара - Большая Черниговка». По ходу движения на 100 километре данной автодороги он выехал полосу встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время на «встречке» ехала Toyota HILYX, за рулем которой находился 41-летний водитель. В результате два транспортных средства столкнулись.

Пострадала 26-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Девушку с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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