В Самарской области планируют отремонтировать школьный маршрут в Красном Яре

В регионе продолжат обновлять дороги

В Самарской области планируют отремонтировать еще один школьный маршрут, расположенный в Красном Яре. В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Сотрудники дорожной службы в следующем году приведут в нормативное состояние участок Большая Раковка – Красный городок. Отмечают, что специалисты планируют обновить дорожную одежду методом холодной регенерации. Подобная работа поможет создать «бетонную плиту» и усилить основание.

Кроме того, проектом предусмотрено расширение проезжей части и ремонт примыкающих автодорог. Помимо этого, укрепят обочины и дорожные покрытия.

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