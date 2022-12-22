В Самарской области планируют отремонтировать школьный маршрут в Красном Яре

В регионе продолжат обновлять дороги
В Самарской области планируют отремонтировать еще один школьный маршрут, расположенный в Красном Яре. В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги».
Сотрудники дорожной службы в следующем году приведут в нормативное состояние участок Большая Раковка – Красный городок. Отмечают, что специалисты планируют обновить дорожную одежду методом холодной регенерации. Подобная работа поможет создать «бетонную плиту» и усилить основание.
Кроме того, проектом предусмотрено расширение проезжей части и ремонт примыкающих автодорог. Помимо этого, укрепят обочины и дорожные покрытия.
ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.