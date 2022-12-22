Хирург с золотыми руками: в Самаре умер врач больницы им. Пирогова

Иван Есмейкин проработал в сфере здравоохранения более 40 лет / Фото: samara-pirogova.ru

В среду, 21 декабря 2022 года, в Самаре умер врач-хирург больницы № 1 имени Н.И. Пирогова Иван Есмейкин. Он работал в хирургическом отделении № 7. Через его золотые руки прошли сотни пациентов.

- Это был замечательный человек, врач, друг и наставник. Скорбим в связи с его кончиной и выражаем искренние соболезнования его родным и близким, - говорится в сообщении на сайте больницы Пирогова.

Насколько известно, Иван Есмейкин проработал в сфере здравоохранения более 40 лет. Пациенты всегда хорошо отзывались о нем. По их словам, это был внимательный, добрый и чуткий человек. Они благодарны за его профессионализм, хорошее отношение и позитивный настрой.

Прощание с Иваном Есмейкиным состоится в пятницу, 23 декабря 2022 года, с 10:00 до 11:00 в конференц-зале «Пироговки» (ул. Полевая, 80ж). В 11:00 в храме на территории больницы пройдет панихида.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Ивана Есмейкина.

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