Новую подстанцию «Южный город» запустили в Самарской области в День энергетика

Ввод новой подстанции гарантирует возможность развития территории Волжского района на ближайшее десятилетие / Фото: АО "ССК"

В День энергетика, 22 декабря 2022 года, в Самарской области запустили подстанцию 110/10 кВ «Южный город». Старт ее работе дал генеральный директор Самарской сетевой компании Виль Мухаметшин. Он подал напряжение первому потребителю — сетевой компании микрорайона.

— Подстанция 110/10 кВ «Южный город» будет обеспечивать электроэнергией дома строящегося жилого района, школы, детские сады, поликлиники, а также промышленные объекты, в том числе индустриальный парк «Преображенка-2», — сообщили в пресс-службе АО «ССК».

Общая мощность, которую планируется выдавать в сеть, составляет 53 МВт. Это больше, чем энергопотребление небольшого города, к примеру, Новокуйбышевска или Чапаевска. Энергетики отмечают, что ввод новой подстанции гарантирует возможность развития территории Волжского района на ближайшее десятилетие.

Добавим, на открытие энергообъекта приезжал руководитель управления энергетики МинЖКХ Самарской области Вадим Маслов. Он поздравил энергетиков с профессиональным праздником и с запуском подстанции. Также чиновник вручил троим сотрудникам ССК благодарственные письма от министра энергетики и ЖКХ региона Александра Мордвинова.

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