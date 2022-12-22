В Самаре пропала 8-летняя девочка в розовой шапке

Поиском пропавшей девочки занимаются сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 22 декабря 2022 года, в Куйбышевском районе Самары пропала 8-летняя девочка. Она ушла из дома на улице Бакинской и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские опрашивают знакомых школьницы и проверяют места ее возможного нахождения. Приметы девочки: на вид 8 лет, рост 138-140 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Она была одета в светло-зеленую куртку-парку, светло-розовую шапку, темно-серые брюки, на ногах — черные зимние ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщать об этом по телефонам: 8(846)373-76-40 (дежурная часть УМВД по Самаре), 8(999)-701-02-33 (дежурный офицер пресс-службы облглавка) или 102.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал