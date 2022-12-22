Готовность техники самарского «АСАДО» к зимнему содержанию дорог не дотягивает до 100%

На предприятии вакантны 411 должностей, в том числе водителей и механиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области направила предостережение ГКП «АСАДО». Надзорное ведомство выяснило, что у предприятия, которое занимается зимним содержанием региональных дорог, недостаточное количество людей и техники.

- Готовность парка машин, механизмов и навесного оборудования «АСАДО» к сезону зимнего содержания дорог составляет 91%. Вакантны 411 должностей, в том числе водителей и механиков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что эти обстоятельства могут помешать качественной уборке дорог зимой. В связи с этим исполняющему обязанности. директора «АСАДО» объявили предостережение о недопустимости нарушений закона.

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