В самарском военном госпитале известный баянист провел концерт

В госпитале провели концерт. Фото: пресс-служба ЦВО

В самарском военном госпитале на лечение отправляет солдат, принявших участие в специальной военной операции. Чтобы поддержать военных, в медучреждении провели концерт.

В военном госпитале в Самаре состоялся концерт известного баяниста Валерия Сёмина. Мероприятие с автором-исполнителем организовал Дом офицеров Самарского гарнизона.

- Необходима капелька тепла, чтобы военнослужащие почувствовали заботу. В самые трудные минуты для нашей страны мы всегда обращаемся к нашим корням, а наши корни в русском народе, в русских песнях, - сказал начальник Дома офицеров Александр Назаренко.

Подобные музыкальные мероприятия вошли в традицию. Известные музыканты, актеры, авторы и артисты цирка показывают представления перед военнослужащими и помогают укрепить моральный дух.

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