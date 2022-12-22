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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 13:37

Начальника ветстанции в Самарской области заподозрили в мошенничестве с «мертвыми душами»

Мужчина фиктивно устроил на работу сторожа и получал его заплату
Источник:kp.ru
Следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело

Фото: СУ СК по Самарской области

Начальник Большечерниговской станции по борьбе с животными стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Правоохранители обнаружили на станции «мертвую душу». По версии следствия, подозреваемый фиктивно устроил на работу сторожа, а затем в течение года получал его зарплату. С февраля 2021-го по февраль 2022 года мужчина незаконно обогатился на сумму более 250 тысяч рублей.

Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях преступления и устанавливают все его обстоятельства. Помощь им в этом оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

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