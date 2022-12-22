В Самаре местный житель в 29 раз осужден за кражу

Мужчина вновь отправится в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель вновь окажется в колонии. Мужчину в 29 раз осудили за кражу.

По информации прокуратуры Самарской области, в Кировском районе мужчина украл из магазина электробритву, стоимость который достигает 12 тысяч рублей. Подозреваемый спрятал товар под одеждой, а на следующий день вынес из другого магазина три медиаплеера, общая стоимость которых превышает 16 тысяч рублей. Ранее злоумышленник 28 раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого. Очередное уголовное дело передали в суд. Мужчина окажется в колонии строгого режима. Ему назначили 3 года и 3 месяца.

ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.