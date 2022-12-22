В Самаре нашли пропавшую 8-летнюю девочку в розовой шапке

Правоохранители и волонтеры нашли пропавшую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером в четверг, 22 декабря 2022 года, стало известно о пропаже 8-летней девочки в розовой шапке. Она ушла из дома в Куйбышевском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, девочку смогли быстро разыскать. К счастью, она жива и вернулась домой. Помощь в розыске оказывали представители добровольческого общественного объединения Поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Напомним, к сожалению, не все истории заканчиваются положительно. 20 декабря 2022 года на улице Печорской нашли тело 11-летней девочки. По предварительным данным, ребенок упал с высоты. Обстоятельства выясняются.

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