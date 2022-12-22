Партия «Единой России» подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году

Партия продолжит оказывать помощь фронту
Партия «Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии в текущем году. Многие направления расширились.
Представители и волонтеры партии продолжают оказывать помощь фронту и семьям военнослужащих. В работе задействованы все регионы страны. Партийцы уже собрали и передали жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. С начала СВО волонтеры центра в Самарской области оказались в первых рядах, чтобы помочь вынужденным переселенцам и военным. С февраля 2022 года из региона направили более 1,5 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Кроме того, совсем недавно гуманитарный конвой вновь ушел в зону СВО. В составе: техника, снаряжение, зимние вещи, термобелье, елочки и письма от самарцев. Только в октябре «Единая Россия» смогла собрать более 1,2 млрд рублей на закупку техники, беспилотников и тепловизоров.
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