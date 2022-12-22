Около 140 единиц спецтехники задействуют в уборке снега ночью в Самаре

Службы планируют начать работу ночью. Фото: мэрия
В Самаре специалисты предупредили местных жителей о надвигающейся метели. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
По информации городской администрации, в областной столице также ожидается мокрый снег и усиление ветра. На дорогах может образоваться сильный накат и гололед. Глава города Елена Лапушкина предупредила коммунальные службы и рекомендовала сотрудникам выйти в ночную смену. Коммунальщики планируют задействовать порядка 140 единиц спецтехники в ночь с 22 на 23 декабря 2022 года.
Всем ответственным службам поручили обеспечить выход дворников. Особое внимание хотят уделить расчистке дворов и подходов к объектам социальный сферы.
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