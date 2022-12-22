В Самарской области поймали телефонного мошенника, обманувшего 7 пенсионеров

Сотрудники полиции задержали мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель решил обмануть пенсионеров. Мошенник забирал деньги у пожилых людей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители смогли задержать подозреваемого в мошенничестве мужчину. Он работал по схеме «Ваш родственник попал в беду». Злоумышленник познакомился с организатором, который предложил ему поучаствовать в противоправной деятельности. Нанятый работник должен был забирать у пенсионеров деньги, представляясь сотрудником полиции. Аферист успел обмануть семерых пожилых людей.

Общая сумма украденных средств превысила 1 миллион 900 тысяч рублей. Злоумышленника удалось задержать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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