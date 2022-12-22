В Самарской области температурящих больных оставляли ждать врача в туалете

Пациенты ждали врача в туалете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в социальных сетях местные жители рассказали о том, в каких условиях им приходится ждать врача. Дело передали сотрудникам прокуратуры.

По информации прокуратуры Самарской области, в Богатовском районе местные жители пожаловались на прием врача. Пациентов с температурой отправляли в туалет, чтобы дождаться очереди. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку.

По результатам проверки, в адрес главного врача ГБУЗ СО «Богатовская ЦРБ» внесли представления. Акт реагирования находится в стадии рассмотрения.

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