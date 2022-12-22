Сотрудники полиции рассказали подробности аварии на улице Белорусской

Иномарка выехала на "встречку". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезной аварии на улице Белорусской. ДТП произошло вечером, 22 декабря 2022 года.

Автолюбитель на «Renault Logan» ехал по улице Белорусской в сторону улицы Флотской. Мужчина не смог справиться с управлением и врезался в автомобиль «Hyundai», который ехал по «встречке», об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате столкновения, пострадали оба водителя. Их доставили в медучреждения с травмами различной тяжести. Напомним, в регионе объявили желтый уровень опасности. На дорогах образуется гололед, в пятницу, 23 декабря, порывы ветра усилятся до 15-18 метров в секунду.

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