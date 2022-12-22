Губернатор Самарской области принял участие в Госсовете по вопросам реализации молодежной политики

Дмитрий Азаров представил Самарскую область на заседании Госсовета. Фото: пресс-служба правительства РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил регион на заседании Государственного Совета. Встречу провели в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Во время заседания обсудили стратегически важную тему. Глава государства ознакомил участников встречи с проектами Дома молодежи. Ключевыми вопросами встречи стали разработка будущей стратегии реализации молодежной политики в стране и создание среды для самореализации молодежи. Дмитрий Азаров представил ряд предложений, которые в дальнейшем будут рассматриваться на уровне Росмолодежи и отдельных министерств.

На данный момент Самарская область – один из ведущих регионов по развитию добровольчества. В губернии порядка 160 тысяч волонтеров, среди которых ребята из разных направлений.

- Огромную работу волонтеры нашей Самарской земли провели на территориях ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины, помогая людям восстанавливать мирную жизнь, доводя гуманитарную помощь. Некоторые из них получили боевые награды. И конечно, сегодня волонтерское движение сосредоточило свое внимание, заботу на семьях военнослужащих. Рад тому, что эти неравнодушные люди буквально опекают сегодня каждую семью, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.