В Самаре поблагодарили мастерицу, связавшую чехлы на сиденья в троллейбусе

Женщина связала чехлы на сиденья. Фото: департамент транспорта

В Самаре местная жительница решила связать много чехлов на сиденья в троллейбусе. Женщина смогла «одеть» все места в общественном транспорте.

За подобную теплую работу женщину поблагодарили представители департамента транспорта по Самаре. Не только чиновники, но и водитель и кондуктор остались в восторге от проделанной работы. Теперь все сидения маршрута №6, борт. номера 866 кажутся теплыми и уютными.

- Это очень мило и тепло. Человек с душой поработал, возможно, это кто-то из ваших сотрудниц. Да, чехлы в салоне на всех сиденьях, - отметили пассажиры.

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