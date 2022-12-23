В Самарской области мужчина угрожал продавцу ножом и украл три бутылки алкоголя

Мужчина угрожал продавцу ножом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил ограбить магазин. Он стал угрожать продавцу.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером в один из магазинов в Автозаводском районе зашел местный житель. Под видом покупателя мужчина стал угрожать продавцу ножом и похитил три бутылки с алкоголем. После этого злоумышленник сбежал. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и отправили всем постам ориентировку с приметами.

Экипаж патрульно-постовой службы задержали подозреваемого и изъяли бутылки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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