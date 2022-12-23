Пара из Самарской области ограбила многодетную мать

Подозреваемых разыскивает полиция. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области пара злоумышленников обокрали многодетную мать. Они украли ее вещи в торговом центре.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью в полицию обратилась потерпевшая. Она рассказала, что неизвестные 17 декабря в одном из торговых центров похитили ее кошелек, в котором находились 5 800 рублей. Сотрудники полиции опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранители разыскивают подозреваемых. Приметы злоумышленников: мужчина, на вид 60-65 лет, плотное телосложение, рост около 175-180 сантиметров, в очках, был одет в черную куртку, желтую майку и зимнюю кепку. Женщина на вид 60-65 лет, худощавая, рост 163-165 сантиметров, в очках, была одета в вязаную темную шапку, темную куртку с воротником. Всех, кто имеет информацию о злоумышленниках, просят обратиться в отделение полиции.

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