В Самаре каждый 7 местный житель собирается положить премию в копилку

Многие жители планируют отложить средства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие самарцы панируют отложить годовую премию в копилку. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 15% респондентов собираются положить тринадцатую зарплату в копилку. Еще 13% потратят премию на семью, 12% - на подарки, в 10% опрошенных собираются закрыть долги и кредиты. Купить что-то собираются только 5% самарцев, еще 3% отложат деньги на ремонт.

Среди тех, кто собирается отложить деньги в копилку больше мужчин, чем женщин. Кроме того, мужчины планируют потратить средства на выплату кредитов.

ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.