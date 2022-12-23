Устройство крепления котлована метро на ул. Галактионовской в Самаре завершат 23 декабря 2022

Протяженность стартового котлована составит около 450 метров Фото: администрация Самары

В Самаре близится к завершению разработка стартового котлована метро на улице Галактионовской. Специалисты планируют закончить устройство его крепления в пятницу, 23 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Готовность фундамента в границах котлована составит 86%. В ближайшее время начнется устройство металлоконструкций под монтаж тоннелепроходческого комплекса, - рассказал замдиректора ГКУ «Управления капитального строительства» Александр Богданов.

Напомним, щит пойдет от улицы Галактионовской в сторону станции метро «Алабинская». Второй направят в обратном направлении.

Планируется, что в дальнейшем котлован протяженностью около 450 м дойдет до улицы Красноармейской. Там разместят сам станционный комплекс «Театральной».

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