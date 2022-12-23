Треть самарцев уверена, что события текущего года никак не отразились на их работе

Самарцы рассказали о ситуации с работой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие сотрудники считают, что санкции никак не отразились на их работе. Только 3% опрошенных заметили позитивное влияние событий текущего года.

По данным службы исследований hh.ru, 34% респондентов признались, что никакие ситуации не сказались на их работе. При этом 63% жителей отметили негативное влияние. Наиболее заметно события отразились на карьере мужчин. Спокойнее остальных на все происходящее отреагировали представители сфер безопасности и бухгалтерии, а также медицины и госслужбы.

Сильнее влияние событий сказалось на представителях сфер: искусство, развлечения, массмедиа, маркетинг, реклама, ИТ и инвестиции.

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