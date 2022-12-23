В Самарской области инспекторы усилят контроль на дорогах с 23 по 25 декабря 2022 года

Инспекторы проведут направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции проведут масштабные направленные рейды. Традиционно, мероприятие пройдет в выходные дни.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дорожные полицейские усилят контроль с 23 по 25 декабря 2022 года. Правоохранители выйдут на усиленный режим несения службы и задействуют максимальное количество личного состава, в том числе руководство. Особое внимание уделят водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за первое нарушение водителям грозит штраф и временное лишение прав. За повторное задержание автолюбители могут понести уголовную ответственность.

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