Стало известно, как продвигается строительство терм на месте бывшего аквапарка в Самаре

Термы будут включать несколько бассейнов, бань, джакузи, саун и парных / Фото: cityterms.ru

Стало известно, как продвигается строительство термального комплекса на месте бывшего аквапарка «Виктория» в Самаре. Подробности рассказали в пресс-службе федеральной сети центров здоровья и отдыха «Городские термы».

- Закончены работы по кирпичной кладке, штукатурные и электромонтажные работы, а также монтаж систем вентиляции. Замечаний и отклонений от проекта и графика нет, - сообщили представители сети.

Общая территория «Самарских терм» составит 23 774,5 кв. м. На ней расположат несколько видов открытых и закрытых бассейнов, джакузи, купели, а также 40 видов парных, саун и бань. Около 25% площадей отдадут под аренду. Представители малого бизнеса смогут открыть там массажные кабинеты, косметические салоны и точки общепита.

Запустить термы в Самаре планируют в ноябре 2023 года. Создатели комплекса отмечают, что он сможет одновременно вместить более 4 тысяч человек.

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