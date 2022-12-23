Стало известно, как продвигается строительство терм на месте бывшего аквапарка в Самаре

Термы будут включать несколько бассейнов, бань, джакузи, саун и парных / Фото: cityterms.ru
Стало известно, как продвигается строительство термального комплекса на месте бывшего аквапарка «Виктория» в Самаре. Подробности рассказали в пресс-службе федеральной сети центров здоровья и отдыха «Городские термы».
- Закончены работы по кирпичной кладке, штукатурные и электромонтажные работы, а также монтаж систем вентиляции. Замечаний и отклонений от проекта и графика нет, - сообщили представители сети.
Общая территория «Самарских терм» составит 23 774,5 кв. м. На ней расположат несколько видов открытых и закрытых бассейнов, джакузи, купели, а также 40 видов парных, саун и бань. Около 25% площадей отдадут под аренду. Представители малого бизнеса смогут открыть там массажные кабинеты, косметические салоны и точки общепита.
Запустить термы в Самаре планируют в ноябре 2023 года. Создатели комплекса отмечают, что он сможет одновременно вместить более 4 тысяч человек.
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