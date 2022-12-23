В Самаре местная жительница перевела мошенникам 260 тысяч рублей

Женщина лишилась крупной суммы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре телефонные мошенники вновь представляются сотрудникам банка. Местная жительница перевела злоумышленникам крупную сумму.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками отдела безопасности банка. Они рассказали, что злоумышленники пытаются снять деньги с ее счетов. Чтобы избежать подобной ситуации, «сотрудник банка» предложил установить приложение на телефон, с помощью которого можно поймать аферистов.
Установленная программа помогла мошенникам управлять телефоном женщины. С ее карты списали более 260 тысяч рублей. Собеседники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.
ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.