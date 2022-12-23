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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:29

В Самаре местная жительница перевела мошенникам 260 тысяч рублей

Аферисты представились сотрудниками банка
Алена ПРОВКИНА
Женщина лишилась крупной суммы

Женщина лишилась крупной суммы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре телефонные мошенники вновь представляются сотрудникам банка. Местная жительница перевела злоумышленникам крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками отдела безопасности банка. Они рассказали, что злоумышленники пытаются снять деньги с ее счетов. Чтобы избежать подобной ситуации, «сотрудник банка» предложил установить приложение на телефон, с помощью которого можно поймать аферистов.

Установленная программа помогла мошенникам управлять телефоном женщины. С ее карты списали более 260 тысяч рублей. Собеседники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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