В Самаре в ночную смену задействовали 143 единицы спецтехники для уборки снега

Службы продолжают работу по очистке улиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники профильных служб продолжают уборку территории. В регионе прошел сильный снегопад.

По информации городской администрации, минувшей ночью на улицах города специалисты вели работу во дворах и придомовых территориях. Главы районов предоставили информацию об участках и поделились кадрами. Только в дневную смену, 22 декабря, работали порядка 63 единиц спецтехники и 2945 дворников.

На данный момент расчищено порядка 65% выходов из подъездов. В ночную смену задействовали 158 человек и 143 единицы техники.

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