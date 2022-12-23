Сериал «Почка» и «Багровые реки»: что смотрели жители Самарской области в 2022 году

Сериал "Почка"
Фото: кадр из фильма
Самарцы отдавали предпочтение жизнеутверждающим комедиям, романтическим мелодрамам и закрученным детективным сериалам.
Просмотр фильмов и сериалов остается одним из основных видов досуга у жителей губернии. По сравнению с прошлым годом, в 2022 году жители Самарской области больше интересовались отечественными фильмами и сериалами.
Рейтинг оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KIONу жителей Самарской области:
- на первом месте - драмеди Марии Шульгиной с Любовью Аксеновой и Николаем Фоменко «Почка»;
- на втором месте - сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой, Аллой Михеевой;
- на третьем месте - комедия «Два» с Евгением Куликовым в главной роли.
В списке самых любимых фильмов 2022 года у жителей Самарской области:
- зрелищный триллер Игоря Волошина «Одержимая» с Лукерьей Ильяшенко;
Сериал "Одержимая"
Фото: кадр из фильма
- популярная отечественная комедия «Честный развод» с АгатойМуцениеце и Александром Робаком;
- драма с Юрием Стояновым «Бессмертные»;
- драма Вадима Перельмана и Дарьей Грацевич «Купи меня»;
- триллер Дмитрия Суворова о выживании в авиакатастрофе «Одна».
Из зарубежных сериалов в 2022 году жители Самарской области чаще всего смотрели:
- турецкую мелодраму «Султан моего сердца»;
Сериал "Султан моего сердца"
Фото: кадр из фильма.
- хитовый сериал «Постучись в мою дверь»
- французский криминальный детектив «Багровые реки»;
- скандинавский детектив «Мост»;
- восточную комедийную мелодраму «Номер 309»
- детективный триллер о пропаже «Утонувшие».