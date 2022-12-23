Сериал «Почка» и «Багровые реки»: что смотрели жители Самарской области в 2022 году

Сериал "Почка" Фото: кадр из фильма

Самарцы отдавали предпочтение жизнеутверждающим комедиям, романтическим мелодрамам и закрученным детективным сериалам.

Просмотр фильмов и сериалов остается одним из основных видов досуга у жителей губернии. По сравнению с прошлым годом, в 2022 году жители Самарской области больше интересовались отечественными фильмами и сериалами.

Рейтинг оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KIONу жителей Самарской области:

- на первом месте - драмеди Марии Шульгиной с Любовью Аксеновой и Николаем Фоменко «Почка»;

- на втором месте - сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой, Аллой Михеевой;

- на третьем месте - комедия «Два» с Евгением Куликовым в главной роли.

В списке самых любимых фильмов 2022 года у жителей Самарской области:

- зрелищный триллер Игоря Волошина «Одержимая» с Лукерьей Ильяшенко;

Сериал "Одержимая" Фото: кадр из фильма

- популярная отечественная комедия «Честный развод» с АгатойМуцениеце и Александром Робаком;

- драма с Юрием Стояновым «Бессмертные»;

- драма Вадима Перельмана и Дарьей Грацевич «Купи меня»;

- триллер Дмитрия Суворова о выживании в авиакатастрофе «Одна».

Из зарубежных сериалов в 2022 году жители Самарской области чаще всего смотрели:

- турецкую мелодраму «Султан моего сердца»;

Сериал "Султан моего сердца" Фото: кадр из фильма.

- хитовый сериал «Постучись в мою дверь»

- французский криминальный детектив «Багровые реки»;

- скандинавский детектив «Мост»;

- восточную комедийную мелодраму «Номер 309»

- детективный триллер о пропаже «Утонувшие».