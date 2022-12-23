В Самарской области обсудили меры пожарной безопасности в период новогодних праздников

В новогодние и рождественские праздники усилят меры безопасности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Участники встречи обсудили обеспечение безопасности на водных объектах и в зимний период.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в 2022 году количество происшествий на воде сократилось на 5%, а число погибших — на четверть. Большинство ЧП произошли на необорудованных пляжах. В связи с этим Виктор Кудряшов поручил создать в регионе больше мест для безопасного отдыха, где будут выставлены спасательные посты.

В период новогодних и рождественских праздников 2023 года усилят меры по обеспечению пожарной безопасности. Особенно в местах проведения массовых мероприятий и там, где хранят и используют пиротехнику. Также усилят дежурства в праздничные дни на объектах образования и здравоохранения. Кроме того, в новогодние каникулы планируется увеличить профилактические обходы по группам риска. Это семьи с детьми и одиноко проживающие пенсионеры.

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