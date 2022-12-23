Самара попала в топ-20 городов, где чаще всего бронировали отели

Областная столица попала в список городов, в которых чаще всего бронировали отели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сервис бронирования билетов подвел предварительные итоги года. Самара попала в топ-20 направлений для выбора отелей.

По информации Туту.ру, около 92,4% бронирования пришлось на Россию. Путешественники отдавали предпочтения направлениям внутри страны. Только 7,6% - на зарубежные города. В отелях чаще останавливались на две или три ночи. Средняя цена превысила 3,5 тысячи рублей. Из российских городов больше всего бронировали отели в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, в список городов России вошли: Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Ярославль, Владивосток, Воронеж, Волгоград, Анапа и Самара. На втором месте по популярности типов размещения – апартаменты.

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