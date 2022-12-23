В Самарской области две легковушки не смогли разъехаться на перекрестке

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Жигулевск Самарской области ранним утром произошло серьезное дорожное происшествие в четверг, 22 декабря. Две легковушки не смогли разъехаться на перекрестке.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» ехал по улице Мира в направлении улицы Ленина. Мужчина нарушил правила движения на регулируемом перекрестке и не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 21053», ехавшему по встречной полосе. Машины столкнулись на скорости.

В результате аварии пострадала женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ 21074». Ее доставили в медицинское учреждение.

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